IMPRESE ASI lancia sondaggio sulla percezione dell'emergenza

L'Associazione Sammarinese per l'Informatica guarda al mondo delle imprese e lancia un sondaggio per indagarne lo stato di salute e la percezione che queste hanno dell'emergenza, del mercato, della tecnologia, oltre alle opportunità e difficoltà per il futuro. https://bit.ly/Sondaggio_ASI è il link di riferimento per rispondere alle domande. Il sondaggio rimarrà aperto fino al 17 aprile. “I dati raccolti sono assolutamente in forma anonima e permetteranno di creare un report dell'emergenza", spiega l'Asi in una nota.



