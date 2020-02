ASI: non solo aziende, ora iscrizioni aperte a tutti

L'Associazione Sammarinese per l'Informatica apre le iscrizioni anche alle persone fisiche, con l'obiettivo di divulgare sempre di più la cultura digitale, l’innovazione e la tecnologia. ASI dà, dunque, il benvenuto ai futuri soci sostenitori che andranno ad unirsi alle oltre quaranta aziende già iscritte. In ottica divulgativa, sono previsti quest'anno incontri gratuiti su alfabetizzazione e cittadinanza digitale, rivolti a persone di qualsiasi età e competenze. Incontri che potranno riguardare “il web in generale, la sicurezza informatica, come il digitale migliora le nostre vite, il rapporto con la pubblica amministrazione e pillole di futuro”. Nel corso dell'ultimo Consiglio Direttivo, si è inoltre deciso di aprire due nuovi gruppi di lavoro, uno sulle Telecomunicazioni ed uno sulle Criptovalute.

Il comunicato stampa dell'ASI