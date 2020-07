ISS Assegni familiari, domande al via dal 13 luglio

Assegni familiari, domande al via dal 13 luglio.

Da lunedì 13 luglio si potranno presentare le domande per l’assegno familiare integrativo e per l’assegno familiare per il coniuge. A dirlo è la Direzione Amministrativa dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.

Potrà richiedere l'assegno familiare integrativo o l’assegno familiare per il coniuge con figli di età inferiore a 36 mesi - che non abbiano frequentato l’asilo nido - chi effettivamente risiede nel territorio sammarinese e che nel corso del 2019 abbia avuto un reddito familiare pro-capite pari o inferiore a 8.500 euro.

La domanda relativa all’anno 2019 deve essere presentata all’Ufficio Assegni Familiari dell’Iss, a partire dal 13 luglio e non oltre il 30 settembre 2020, compilando il modulo disponibile all’ufficio stesso o scaricabile dal sito dell’ISS (www.iss.sm) nella sezione “scarica modulistica” direttamente dalla home page.





