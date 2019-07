L'Istituto per la Sicurezza Sociale ricorda che mercoledì 31 luglio scadranno i termini per presentare la domanda per ricevere l’assegno familiare integrativo e per l’assegno familiare per il coniuge relativo all'anno 2018.

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Assegni Familiari dell'ISS, entro il 31 luglio, compilando l’apposito modulo disponibile all’ufficio stesso o scaricabile dal sito dell’ISS nella sezione “modulistica” direttamente dalla home page.

Ulteriori dettagli sulle modalità nel comunicato stampa ISS