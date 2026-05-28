Assemblea Anis approva il bilancio 2025, tra priorità e sfide

“Quello che più ci preoccupa – dice il Presidente Anis, Emanuele Rossini - è l'Accordo di Associazione, sul quale speriamo ci siano risposte positive dall'Europa. Abbiamo apprezzato la delibera parlamentare italiana che sostiene il nostro Accordo”.

Integrazione europea in testa alle priorità degli industriali. Dopo un 2025 positivo tornano a mettere a tema gli asset dello sviluppo: politiche energetiche, infrastrutture, digitalizzazione e Intelligenza Artificiale. Proprio sull'AI l'approfondimento con Massimiliano Nicolini, Direttore del Dipartimento Ricerca della Fondazione Olivetti: “Serve giocare d'anticipo, già da ora sul prossimo decennio, quando il cambiamento sarà epocale - dice – a partire dal paradigma tecnologico”. “Passeremo dalle reti tradizionali che conosciamo oggi – osserva - a una connettività che viaggerà quasi tutta completamente sopra le nostre teste tramite i satelliti. Utilizzeremo modalità di tecnologia che oggi sembrano fantascientifiche ma che nei laboratori di ricerca già si usano da anni. Cambierà anche la modalità d'uso del nostro amico telefono, sarà un apparecchio sempre di più collegato al nostro corpo e passeremo dal mondo degli IoT, molto vicini al mondo dell'industria, al mondo degli IoB, Internet of Bodies. Quindi, non è più la macchina che comanda il processo di produzione ma è la biometria dell'uomo che comanda la catena di produzione”.

“Sovranità energetica e sovranità digitale con la creazione di un data center sono le precondizioni per vincere la sfida dell'Intelligenza Artificiale - avverte - toccando uno degli aspetti più cari agli Industriali: “La cosa fondamentale per le imprese – prosegue il Presidente Rossini - è essere competitivi con i nostri competitor che sono dall'altra parte e abbiamo bisogno di costi energetici un po' inferiori rispetto agli attuali. Però, le politiche che stanno venendo avanti, come l'acquisizione di parchi fotovoltaici in Italia, certamente poi ci potranno dare una maggiore autonomia. Andiamo nella direzione giusta, che serve alle imprese”.

Sguardo in avanti con tutte le incertezze che i conflitti in corso generano, a partire proprio dal fronte energetico. “C'è preoccupazione – rileva Rossini - perché il conflitto iraniano, soprattutto, ha creato destabilizzazioni sui prezzi energetici, sui costi delle materie prime e quindi le imprese sono un po' preoccupate. Certamente, ci sono prezzi in aumento. Questo ci preoccupa un po'. Diciamo che i fatturati non siamo sicuri di vederli in crescita come avevamo stimato qualche mese fa”.

Nel video, le interviste al Presidente dell'ANIS, Emanuele Rossini e a Massimiliano Nicolini, Direttore del Dipartimento Ricerca della Fondazione Olivetti







