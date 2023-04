Assemblea Associati USC, confronto sulla riforma del mercato del lavoro

L'approvazione del bilancio diviene occasione per fare il punto sulle esigenze del comparto davanti alle istituzioni. Sul tavolo c'è la riforma del mercato del lavoro e gli effetti concreti sulla categoria, discussi alla presenza del Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini ma anche del responsabile alla Sanità Roberto Ciavatta, considerandone gli aspetti relativi all'ambito previdenziale. “Una serata di confronto pacato” – dice la Presidente dell'USC, Marina Urbinati – durante il quale sono state condivise quelle che definisce “criticità”, partendo dalle tante segnalazioni che giungono dai soci stessi. Tre in particolare: non solo il nodo del lavoro degli amministratori e dei soci, ma anche la solidarietà familiare, mantenuta – spiega la Urbinati - per le Snc, le società individuali e i liberi professionisti, ma senza comprendere le Srl. Poi il lavoro dei pensionati, guardando soprattutto i costi che ne conseguono per le piccole-medie imprese – spiega la Presidente, che pure ringrazia la politica per averlo finalmente normato, andando così a sciogliere una questione annosa. “Dal Segretario Lonfernini è giunta ampia apertura alla richiesta di proseguire nel confronto, ma ci sarà tanto da lavorare” – rileva Marina Urbinati, nel fare presente la molteplicità delle esigenze di un settore - quello delle società - che presenta sfaccettature e differenziazioni ampie.