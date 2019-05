Assemblea Carisp: approvato il bilancio

L'Assemblea di Carisp approva il bilancio con l'impegno del Socio Eccellentissima Camera di farsi carico delle risultanze. Resta il riserbo sulle cifre ma la ricapitalizzazione, come già ricordato, verrà inserita nell'assestamento che arriverà in Consiglio in seconda lettura martedì 21. “L'Eccellentissima Camera – riferisce il Segretario di Stato per le Finanze - ha inoltre ribadito la grande attenzione riservata alla razionalizzazione dei costi, sia relativamente agli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sia ai dipendenti: in corso le trattative per i contratti di solidarietà”. Un occhio particolare anche alla posizione delle società satellite legate al Gruppo Carisp, sia a San Marino sia in Italia, in quanto consistente gruppo di spese. Spending review su cui comunque si concentrerà la prossima assemblea che si dovrebbe riunire entro fine mese.

Capitolo modifiche allo Statuto: tutte approvate da Banca Centrale ma non quella relativa alla delega della responsabilità della struttura esecutiva che resta in mano al direttore generale. “Una indicazione – spiega la Guidi - non formulata correttamente in base al regolamento 2007-07 di vigilanza che è pertanto da rivedere e riformulare”. Un punto comunque, "quello delle funzioni di capo struttura e le specifiche sulla presenza del dg o dell'ad", su cui tuttora si registrano forti tensioni. Il Cda, convocato per martedì della prossima settimana, sarà chiamato a deliberare in merito.