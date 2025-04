Assemblea CSIR: passaggio cariche e rilancio dell'attività

Il punto sull'attività dell'anno e i risultati raggiunti e gli obiettivi nella tutela dei lavoratori frontalieri insieme al Presidente uscente Daniele Tomasetti della USL. Ricordato l’innalzamento della franchigia dal 2024, dunque dalle dichiarazioni dei redditi di quest’anno: passando da 7.500 a 10.000 euro. Poi, l’intensa attività di sensibilizzazione e pungolo nei confronti delle istituzioni per il mancato riconoscimento reciproco delle tutele sociali, a partire dai congedi per prestatori di assistenza. Ancora, sul tavolo il tema di stretta attualità, quello della tassazione delle pensioni dei lavoratori frontalieri, oggetto in questi mesi di contenzioso fiscale, ripercorrendo le vicende legate alla battaglia giudiziaria che i centri di assistenza in Italia stanno portano avanti nelle corti tributarie.

Dossier vivi e aperti, per i quali il CSIR rilancia l’esigenza che al più presto venga convocata la Commissione mista tra San Marino e Italia, prevista nelle convenzioni e si arrivi ad una corretta definizione delle problematiche che coinvolgono il lavoro di frontiera. Davanti all'Assemblea passati in rassegna i tanti incontri e contatti intercorsi con gli esponenti istituzionali e politici del territorio, condividendo l’idea di coinvolgerli direttamente come CSIR, per un impegno nella soluzione dei tanti nodi.

Poi il rinnovo delle cariche ratificato dal Comitato di Presidenza: nuovo Presidente è Giuseppina Morolli rappresentante UIL; Vice Presidenza ad Alessandro Stacchini rappresentante CDLS. A breve, nuova riunione dei vertici per definire il programma operativo.