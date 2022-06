Assemblea dei Soci di Banca Centrale approva il bilancio 2021: aumentano raccolta e impieghi

L’Assemblea dei Soci di Banca Centrale ha approvato il bilancio d'esercizio 2021. Il totale attivo ha mostrato un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di 87,53 milioni di euro, passando da 749,38 milioni di euro a 836,9 milioni di euro. Con riferimento ai principali elementi patrimoniali si rileva un incremento della raccolta e degli impieghi. L’Assemblea dei Soci ha approvato la “Relazione consuntiva sull’attività svolta e sull’andamento del sistema finanziario 2021”. Le attività compiute hanno consentito al sistema il superamento di diverse criticità individuando ed avviando un nuovo percorso di sviluppo. Il mercato del credito è stato interessato nel corso del 2021 da eventi rilevanti che hanno inciso sull’articolazione del comparto bancario in primis la trasformazione di Banca Nazionale Sammarinese in Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.a. e gli interventi di rafforzamento patrimoniale effettuati dallo Stato su Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.

Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio ed il Consiglio Direttivo di Banca Centrale desiderano esprimere, in occasione della chiusura del suo ultimo bilancio presso BCSM, un sentito ringraziamento all’avv. Giuseppe Ucci per la collaborazione e il sostegno dimostrati nel corso di questi anni e per gli ottimi risultati ottenuti. Una collaborazione che si sta avviando alla conclusione ma che ha permesso all’Istituzione di crescere professionalmente e proficuamente.