Assemblea dei soci OSLA

Osla in assemblea

Un evento per ribadire i punti di forza e le necessità delle piccole e medie imprese a San Marino. È lo scopo del dibattito organizzato da OSLA che si terrà domani a seguito dell'assemblea annuale dei soci dal titolo "L'importanza delle PMI per il sistema economico sammarinese". “Chiediamo maggiore attenzione per un settore che rappresenta il 90% delle realtà imprenditoriali sammarinesi” sottolinea il presidente Monica Bollini.

Protagonisti del dibattito i Segretari di Stato Eva Guidi, Nicola Renzi e Andrea Zafferani che parleranno di incentivi, rilancio economico e opportunità in vista dell'accordo con l'UE. Questi incontri sono incentrati nell'affrontare e cercare di risolvere le problematiche degli imprenditori spiega OSLA.

Nel servizio l'intervista al presidente OSLA Monica Bollini