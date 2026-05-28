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Assemblea Generale Anis: sul tavolo le priorità per le imprese sammarinesi

Dall’Accordo di Associazione con l’UE alle politiche energetiche, fino alla digitalizzazione delle imprese: al centro dell’assemblea anche il ruolo dell’intelligenza artificiale nel manifatturiero.

28 mag 2026
Assemblea Generale Anis: sul tavolo le priorità per le imprese sammarinesi

ANIS porta in assemblea generale le priorità per le imprese sammarinesi. Sul tavolo, oltre agli oneri statutari, diversi temi caldi tra cui proprio l'Accordo di Associazione, le politiche energetiche e la pianificazione delle infrastrutture.

Focus anche su burocrazia, risorse per lo sviluppo economico e digitalizzazione. Particolare attenzione all'intelligenza artificiale nelle aziende del settore manifatturiero a cura dell'ospite Massimiliano Nicolini, direttore del dipartimento ricerca della Fondazione Olivetti.




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