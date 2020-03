Assemblea Soci Camera Commercio, ANIS: "Approvate modifiche allo statuto per ridare operatività" Riunita questa mattina l'assemblea dei soci di Camera di Commercio

Un appuntamento atteso, dopo l’abrogazione dei Decreti giudicati illegittimi dal Collegio Garante su ricorso degli stessi Soci privati rappresentati dalle Associazioni di categoria ANIS, OSLA, USC, UNAS e USOT. Ed è proprio ANIS a darne notizia: “Approvate le modifiche allo Statuto secondo le regole che i Soci si erano dati fin dalla costituzione della società – comunicano gli Industriali - l’obiettivo è ridarle piena operatività a vantaggio dell’intero sistema economico”. L’Assemblea dei Soci - prosegue ANIS - ha approvato all’unanimità il ripristino delle maggioranze qualificate per la regolarità delle riunioni assembleari e per le relative deliberazioni”. Resta attiva la divisione Internazionalizzazione, in quanto ha stretto accordi e relazioni con soggetti esterni, per ragioni, dunque, “di opportunità ma soprattutto di serietà ed affidabilità” - segnala ANIS. “Finalmente – dice ancora - è stato ripristinato l’equilibrio iniziale e auspichiamo che da questo possa scaturire quella sinergia tra pubblico e privato che era purtroppo venuta a mancare”



