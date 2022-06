Assestamento bilancio, Csdl: “Continua la 'tradizione' di non fare il confronto”

Nella nuova puntata di “Csdl Informa” occhi puntati sui lavori dell'Aula, impegnata nell'assestamento di bilancio, per cui la Csdl parla di “prassi antidemocratica”. Vengono “accesi nuovi titoli del debito pubblico – osserva il sindacato – per sostituire le obbligazioni, che sono state emesse a garanzia dei correntisti che avevano depositato i propri soldi presso Banca Cis, con l'impegno di restituirli alle scadenze previste”. Una somma complessiva di circa 200 milioni per il sindacato – trasformata in titoli di debito con scadenza decennale a un tasso dell'1%. “Quando si inizierà a discutere su come fare fronte all'enorme debito dello Stato?, chiede il Segretario Merlini. Guarda poi al decreto Fondiss: “è stato modificato come richiesto dal Sindacato: prima delle formule necessarie per trasformare il capitale in vitalizio, occorre realizzare la riforma complessiva della previdenza complementare. Con rendimenti inferiori ai costi – chiosa la Csdl – il Fondiss sarebbe una fregatura”.

