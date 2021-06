Asset virtuali: nuovo decreto, Righi: “Regole chiare per gli operatori di un settore attrattivo”

E' il Segretario all'Industria, Fabio Righi, a spiegare natura e finalità del decreto delegato n. 87, emesso lo scorso 10 maggio. Obiettivo: “regole chiare e certezza del diritto, in particolare per gli operatori di settori particolarmente innovati, che possono rappresentare nuove opportunità per il Paese e per il suo tessuto socio-economico”. Il decreto in materia di conservazione delle chiavi crittografiche legate al settore dei cripto Asset – spiega Righi – offre maggiore certezza ad un settore certamente delicato, ma in grande espansione. Siamo fra i primi Paesi ad offrire una normativa dettagliata e questo può rappresentare una leva attrattiva, dando certezza agli imprenditori che vogliano investire in questo ambito”.

Nel video, l'intervista al Segretario all'Industria, Fabio Righi



