Assistenza figli in quarantena: la circolare esplicativa

Assistenza figli in quarantena: la circolare esplicativa.

L'Unione sammarinese Consumatori, sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato la circolare esplicativa relativa ai permessi retribuiti che i genitori di un minore possono chiedere in caso di quarantena del figlio. La misura, prevista nell'articolo 14 del decreto n. 197, è rivolta ai lavoratori residenti nella Repubblica di San Marino che svolgono la loro attività in territorio. L'indennità sarà pari all'86% della retribuzione per i primi 14 giorni e al 100% dal 15° giorno. La facoltà di astensione dal lavoro è riconosciuta ad un solo genitore che deve essere lo stesso per tutta la durata della quarantena del figlio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: