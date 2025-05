Assunzione di giovani studenti: dal 1° giugno solo pratiche online con il Portale LABOR

Assunzione giovani studenti - Novità LABOR

Novità importanti per chi intende assumere giovani studenti durante il periodo estivo. La Segreteria di Stato per il Lavoro annuncia l’implementazione del Portale LABOR , con l’obiettivo di semplificare le procedure e incentivare l’ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro. A partire dal 1° giugno 2025 , tutte le pratiche relative all’assunzione di giovani tra i 14 e i 26 anni dovranno essere gestite esclusivamente online .

Grazie all’aggiornamento effettuato dall’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (ULPA), anche per i minorenni tra i 14 e i 16 anni non sarà più necessario alcun passaggio cartaceo. L’intera procedura, dall’inserimento dei dati fino alla stampa del modulo di assunzione, avverrà tramite il percorso “Labor -> Assunzione personale -> Assunzione lavoratori iscritti”. Il documento generato dovrà essere firmato dal datore di lavoro, dal lavoratore e, nel caso di minorenni, da un genitore o tutore.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Decreto Legge 22 luglio 2011 n.110, che prevede uno sgravio contributivo del 70% per imprese industriali, artigianali, turistiche, commerciali, di servizi, studi professionali e cooperative che assumano, con contratti stagionali o a tempo determinato, studenti sammarinesi o residenti tra i 14 e i 26 anni.

Nel campo “NOTE” del modulo sarà necessario specificare l’intenzione di assumere ai sensi del Decreto per beneficiare degli incentivi. L’ULPA resta a disposizione per chiarimenti. Con questa digitalizzazione, la Repubblica di San Marino compie un passo avanti nell’efficienza amministrativa, sostenendo occupazione giovanile e semplificazione per le imprese.