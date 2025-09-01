Assunzione di una persona in ambito amministrativo per Banca centrale
Candidature aperte fino al 30 settembre 2025. La figura dovrà occuparsi principalmente della redazione del Bilancio d’esercizio e della funzione di amministrazione del personale in materia di retribuzioni
La Banca Centrale della Repubblica di San Marino ricerca una risorsa da inserire nel proprio Servizio Amministrazione "a fronte di momentanee assenze di personale". Da Via del Voltone fanno sapere che la risorsa si dovrà occupare "principalmente della tenuta della contabilità, della redazione del Bilancio d’esercizio e della funzione di amministrazione del personale in materia di retribuzioni".
Tra i requisiti necessari c'è la laurea, mentre tra quelli preferenziali la cittadinanza o la residenza sammarinese, l'esperienza lavorativa in ambito contabile e di elaborazione dei cedolini paga. "L'assunzione - scrive BCSM - sarà a tempo determinato, con facoltà di estensione del contratto di lavoro a tempo indeterminato".
Le candidature vanno inviate entro le 12.00 del 30 settembre 2025 alla e-mail selezione.personale@bcsm.sm. Ulteriori informazioni sul sito di Banca centrale o via e-mail a selezione.personale@bcsm.sm.
[Banner_Google_ADS]