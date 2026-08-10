NUOVI AMBITI PROGETTUALI Attività ludiche in acque internazionali, Gatti: "Giochi del Titano non c'entra nulla" L'espansione dell'attività prevista nel Programma Economico 2027 è una possibilità

Il settore dei giochi potrebbe espandersi, fino a comprendere attività, targate San Marino, in acque internazionali. La possibilità è scritta nero su bianco nel Programma Economico 2027, già presentato in commissione Finanze dal Segretario di Stato Gatti, dove si parla di “nuovi ambiti progettuali legati al settore di gioco in acque internazionali”. Secondo il quotidiano “L'Informazione”, è Giochi del Titano a voler “prendere il largo con l'azzardo in barca in acque internazionali”.

Ma per il Segretario di Stato Gatti è una interpretazione non corretta: “C'è uno studio di fattibilità giuridica da realizzare – dice – e il gruppo di lavoro ha già iniziato a lavorarci. Lo studio ci permetterà di avere tutti gli elementi per ragionare degli impatti, i pro e i contro, e solo dopo, con l'analisi in mano, decideremo se per noi è una possibilità. Qualora vi siano le condizioni – aggiunge – è una possibilità che vorremmo concretizzare nel 2027. Ma la Giochi del Titano non c'entra nulla – chiarisce – suoi delegati partecipano al progetto di studio, quali esperti in materia, ma la Giochi del Titano opera in territorio”. Lo stesso direttore Caronia conferma: “Non siamo interessati, al massimo – puntualizza – mettiamo a disposizione la nostra esperienza e il nostro know-how, come sempre fatto in questi anni”.

Sempre nel Programma Economico 2027 si legge che lo studio di fattibilità dovrà verificare condizioni normative, autorizzative e organizzative necessarie, nel pieno rispetto degli standard internazionali, delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, tutela dei giocatori, protezione dei minori e prevenzione delle ricadute socialmente nocive del gioco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: