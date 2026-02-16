TV LIVE ·
Autisti ATI in stato di agitazione dal 23 febbraio

Stop a reperibilità e servizi aggiuntivi. Senza contratto dedicato da anni. Parlano di "promessa non mantenuta”.

16 feb 2026
Autisti ATI in stato di agitazione dal 23 febbraio

Gli autisti dipendenti dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi, addetti al Servizio ATI, annunciano con una nota lo stato di agitazione da lunedì 23 febbraio. Per 15 giorni saranno sospese reperibilità, prolungamenti di linea, doppi turni e corse bis. Alla base della protesta, l’assenza di un contratto dedicato e il mancato avvio del confronto promesso nel 2024. I lavoratori rivendicano tutele adeguate a fronte delle responsabilità nel trasporto pubblico e scolastico, delle mansioni aggiuntive svolte e stipendi più leggeri dei colleghi italiani. Tre autisti non aderiscono.




