AASS Autisti ATI in stato di agitazione dal 23 febbraio Stop a reperibilità e servizi aggiuntivi. Senza contratto dedicato da anni. Parlano di "promessa non mantenuta”.

Autisti ATI in stato di agitazione dal 23 febbraio.

Gli autisti dipendenti dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi, addetti al Servizio ATI, annunciano con una nota lo stato di agitazione da lunedì 23 febbraio. Per 15 giorni saranno sospese reperibilità, prolungamenti di linea, doppi turni e corse bis. Alla base della protesta, l’assenza di un contratto dedicato e il mancato avvio del confronto promesso nel 2024. I lavoratori rivendicano tutele adeguate a fronte delle responsabilità nel trasporto pubblico e scolastico, delle mansioni aggiuntive svolte e stipendi più leggeri dei colleghi italiani. Tre autisti non aderiscono.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: