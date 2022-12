Azienda lavori pubblici festeggia i 40 anni al Kursaal. Sul contratto dei salariati possibili novità con l'assemblea Ripercorso l'impegno dell'azienda per la crescita del territorio. Davanti al Kursaal protesta pacifica dei salariati

40 anni di storia. 40 anni di impegno per lo sviluppo del territorio. L'Azienda lavori pubblici festeggia l'anniversario con un evento al Kursaal, insieme alle autorità e ai protagonisti della crescita di un'impresa pubblica con competenze trasversali, dalla viabilità alle infrastrutture, dalle opere nei diversi Castelli alla messa in sicurezza delle strade in caso di neve fino al verde pubblico.

Presenti i vertici dell'impresa e i responsabili dei settori, insieme al Segretario con delega ai rapporti con l'Azienda, Stefano Canti. La direttrice Giuliana Barulli nel fornire i numeri, tra delibere, gare e importi per le manutenzioni, ha parlato di un aumento dell'efficienza dell'impresa.

Non sono mancate le polemiche prima dell'evento, dalle critiche dei sindacati che hanno parlato di uno “schiaffo ai lavoratori”, visto che si attende il rinnovo del contratto dei salariati scaduto da 12 anni, alla politica, con le opposizioni che hanno definito la serata come fuori luogo, visto il periodo di sacrifici richiesti ai cittadini. Davanti al Kursaal la protesta, pacifica, dei salariati. Sul palco, dal segretario Canti, un'anticipazione in merito: la speranza, spiega, è di raggiungere una condivisione con la prossima assemblea convocata per lunedì 5 dicembre.

Nel servizio gli interventi del Segretario con delega ai Rapporti con l'Azienda lavori pubblici, Stefano Canti, del presidente dell'Azienda, Fabio Rossi, e le voci dei salariati

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: