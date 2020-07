BAC: approvato il bilancio 2019 LA banca nel 2020 festeggia i 100 anni di attività

"Banca Agricola Commerciale si mantiene su risultati ampiamente positivi". Così una nota dell'istituto all'indomani della Assemblea degli Azionisti che ha approvato il bilancio 2019. Registrato un risultato di gestione di 3,230 milioni di euro, in crescita rospetto al 2018 di oltre un milione (+59%).

"Il risultato d'esercizio - continua la nota - si attesta a -1,657 milioni di euro", in miglioramento rispetto al dato precedente che segnava una perdita di 2 milioni, "dopo aver contabilizzato accantonamenti per oltre 5 milioni. Le severe rettifiche di valore operate sui crediti discendono dal completo recepimento degli esiti dell'AQR, consentendo alla banca di aumentare in misura rilevante il grado di copertura dei crediti dubbi e limitare ulteriori perdite di valore



Buoni anche i risultati raggiunti grazie alle proprie controllate: 4,338 milioni di euro, +2,526 milioni rispetto al 2018, a fronte di un risultato finale consolidato di -0,523 milioni, in deciso rialzo dal precedente esercizio.

L'aggiornamento del Piano Industriale 2020-2022 prevede per il triennio obiettivi di performance reddituali positive".

Francesco Gennari è stato nominato nuovo membro del CdA. Rinnovato anche il Collegio Sindacale, ora composto da: Stefania Maria Gatti (Presidente), Alberto Vaglio e Giorgio Rusticali (Sindaci).

Valpharma entra nella compagine societaria di BAC con una partecipazione del 10,35%.

