BANCHE Bac chiude la storica filiale di Borgo Maggiore Dal 3 luglio non sarà più operativa la sede di via Oddone Scarito. Dal 6 luglio servizi e attività saranno spostati nella moderna filiale dei Tavolucci. La banca: "Aggiornamento volto a migliorare la qualità del servizio e l’accoglienza dei clienti"

Bac chiude la storica filiale di Borgo Maggiore.

Nei prossimi giorni Borgo Maggiore perderà un pezzo di storia: la filiale della Banca Agricola Commerciale in via Oddone Scarito, 13 non sarà più operativa. Nel comunicarlo sui propri canali social, l'istituto di credito spiega che dal 3 luglio cesseranno le operazioni, mentre dal 6 luglio i servizi e le attività della filiale confluiranno nella filiale di Tavolucci, "ampliata e rinnovata - spiega l'istituto - per accogliere i clienti e rispondere al meglio alle esigenze di oggi e di domani".

Bac sottolinea che la variazione non comporta alcuna modifica operativa: I'IBAN resta invariato e non è richiesta alcuna azione da parte dei clienti. La chiusura si inserisce nell'aggiornamento della propria rete di filiali, "volto a migliorare la qualità del servizio e l’accoglienza dei clienti" scrive ancora l'istituto. "Un’evoluzione - aggiunge - che rafforza la presenza sul territorio e garantisce continuità operativa".

Per decenni la sede di via Oddone Scarito è stata la sede legale della banca, uscita colpita anche dalle bombe inglesi del giugno '44. Nel giugno 2025 l'Atm della filiale era stato preso di mira dalla banda che ha imperversato per mesi sul Titano. I malviventi avevano usato la tecnica della marmotta facendo saltare in aria l'erogatore delle banconote e causando danni alla filiale stessa.

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