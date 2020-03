CORONAVIRUS Bac sospende mutui e apre linee di credito per aiutare famiglie e aziende

Bac sospende mutui e apre linee di credito per aiutare famiglie e aziende.

E' il primo istituto di credito del territorio a riconoscere le difficoltà riscontrate da famiglie e aziende in seguito alla diffusione del Coronavirus. Per questo Banca Agricola Commerciale, in una nota, si impegna a "sostenere le parti economiche e sociali, per fronteggiare insieme tale emergenza". A questo proposito, ha previsto una serie di agevolazioni a disposizione della clientela, quali: sospensione fino sei mesi del pagamento delle rate dei mutui (ipotecari e/o chirografari); concessione di linee di credito di liquidità con durata fino a 6 mesi; proroga delle linee di import fino a 90 giorni.

La volontà dell' Istituto è di "consolidare il proprio rapporto con il territorio e la comunità di appartenenza, nel rispetto della propria mission", nel rispetto dell’Ordinanza istituzionale e fino al 30 aprile.



I più letti della settimana: