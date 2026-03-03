SISTEMA BANCARIO Banca Centrale, al via tre assunzioni a tempo indeterminato per rafforzare vigilanza e tesoreria Entro il 22 marzo 2026 si possono presentare le candidature. Si cercano due profili con formazione giuridica e uno con formazione economica

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino è pronta ad assumere tre nuove risorse a tempo indeterminato, rafforzando il proprio organico in una fase strategica per il sistema finanziario del Paese. L’istituto di Via del Voltone ha infatti aperto due distinte selezioni pubbliche che porteranno all’ingresso di tre figure professionali. In una nota l'istituto spiega che l’obiettivo è di "favorire un graduale ricambio generazionale e affrontare la sfida connessa all’integrazione nel contesto europeo".

Due posizioni riguardano profili con formazione giuridica, destinati ai servizi di Vigilanza Ispettiva e di Vigilanza Regolamentare e Studi. Si tratta di ruoli che comprendono controlli sui soggetti vigilati, analisi normativa e supporto ai procedimenti sanzionatori in ambito bancario, finanziario e assicurativo. In questo caso è richiesta la laurea magistrale in materie giuridiche, mentre costituiscono titolo preferenziale l’esperienza nel settore e la conoscenza della lingua inglese.

La terza assunzione interesserà invece il Dipartimento Tesoreria e riguarda un profilo con formazione economica. La risorsa sarà coinvolta nella gestione del Servizio di Tesoreria Unica dello Stato, occupandosi di pagamenti, riscossioni e rendicontazioni a favore della Pubblica Amministrazione. Per questa posizione è richiesta la laurea in discipline economiche ed è considerata preferenziale un’esperienza come operatore di sportello bancario.

Per tutte le figure è prevista l’assunzione a tempo indeterminato con periodo di prova e inquadramento commisurato all’esperienza. Le candidature dovranno essere presentate entro il 22 marzo 2026 secondo le modalità indicate sul sito dell’istituto.

