Banca Centrale: aumenta la raccolta bancaria a San Marino, sfiora i 6,8 miliardi

Nuovo aumento della raccolta bancaria a San Marino: Banca Centrale diffonde i dati dell'ultimo bollettino relativo al secondo trimestre 2025. A fine giugno la raccolta totale sfiora i 6,8 miliardi di euro, registrando un +2,7 per cento rispetto a marzo 2025 (più 176 milioni).

Cresce sia la raccolta diretta (102 milioni in più, +2,8 per cento), voce che contiene anche i conti correnti dei clienti, sia quella indiretta (più 74 milioni, con un incremento del 2,5 per cento). Dati positivi – nel 2023 la raccolta era sotto ai 6 miliardi – presentati dai vertici di Bcsm durante la visita del Fondo Monetario Internazionale per la consueta missione Article 4. Sulla raccolta indiretta hanno inciso, tra gli altri elementi, anche l'adeguamento del valore dei titoli azionari emessi dagli istituti in seguito all'approvazione dei bilanci 2024.

Prosegue il miglioramento dell'Npl ratio, cioè l'indicatore che misura la percentuale dei crediti deteriorati sul totale. Riduzione progressiva del peso degli Npl citata, dal Fondo, come fattore incoraggiante. Al termine della missione Fmi, la presidente di Banca Centrale, Catia Tomasetti, aveva parlato di “resilienza” e “crescita della fiducia” grazie all'aumento della liquidità e alla gestione dei crediti deteriorati. Il patrimonio netto del sistema bancario registra, invece, una leggera flessione, passando da 346 milioni a 337 (-2,6 per cento), a causa, viene spiegato nel bollettino, della distribuzione degli utili agli azionisti compensata solo in parte dagli utili maturati nel periodo.







