Banca centrale cerca immobile per la nuova sede dell'AIF: emesso invito ad offrire

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha avviato la ricerca di una nuova sede per l'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF). Nell’Invito a Offrire emanato oggi si parla di locazione o l’acquisto di un immobile.
La struttura dovrà trovarsi sul territorio sammarinese, specificamente nei Castelli di Acquaviva, Borgo Maggiore, Domagnano, Fiorentino, Città o Serravalle. Le offerte devono pervenire entro le 16:00 del 19 settembre 2025, in busta chiusa, all'indirizzo della Banca Centrale. Eventuali richieste di chiarimento vanno inviate via email entro il 5 settembre 2025. Una commissione congiunta BCSM-AIF valuterà le proposte. La decisione finale e la comunicazione al vincitore sono previste entro il 28 novembre 2025. La BCSM si riserva di non scegliere alcuna offerta se non ritenuta idonea.
Nell'invito vengono specificate le caratteristiche richieste, oltre alla zona: l'immobile deve essere almeno 700 mq tra uffici e magazzini con una altezza di almeno 2,70 mt. Necessario anche un piazzale esterno di circa 200 mq, eventualmente anche ad uso non esclusivo della proprietà e l'assenza di barriere architettoniche al pubblico. Tra i requisiti richiesti anche la presenza di minimo 4 bagni di cui uno per persone diversamente abili.