Banca Centrale chiusa per sanificazione, da martedì servizi ridotti.

Banca Centrale chiude le sedi per avviare la sanificazione degli ambienti, sia al pubblico che al personale dipendente. Il solo Dipartimento Esattoria e Tesoreria, a Palazzo Sums, garantisce l’apertura al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 12.00. Per eventuali urgenze sarà operativo l’indirizzo e-mail: segreteria@bcsm.sm. Da domani sarà garantita l’apertura al pubblico con un numero limitato di personale dipendente e per le sole operazioni che non possono assolutamente essere effettuate telefonicamente o via e-mail. Bcsm ricorda inoltre che, stando al decreto, sono sospesi i termini di scadenza dei procedimenti sanzionatori; le istanze di autorizzazione previste dalla Legge; la consegna rapporti ispettivi riferiti all’attività ispettiva in corso; le iscrizioni, sospensioni o cancellazioni negli Albi o Registri di cui è tenutaria; le cartellazioni, notifiche e le pubbliche aste del Servizio di Esattoria nonché la pubblicazione periodica di dati.

