Banca Centrale critica la diffusione di notizie che "mirano a screditare il Paese"

Via del Voltone respinge le affermazioni del gruppo bulgaro: la procedura si è svolta "nelle sedi competenti, secondo le procedure e i tempi previsti dall’ordinamento"

13 feb 2026
La Banca Centrale della Repubblica di San Marino critica, con una nota, la diffusione di notizie che "mirano a screditare il Paese, incluso il sistema finanziario sammarinese, anche sulla base di contestazioni e attacchi promossi da soggetti esteri destinatari di provvedimenti delle pubbliche Autorità".

Il riferimento è al comunicato diffuso nei giorni scorsi da Starcom Holding, il gruppo bulgaro che ha tentato la scalata a Banca di San Marino nel 2025. Sull’acquisizione del controllo della Banca di San Marino, l’Istituto di via del Voltone ribadisce che la procedura si è svolta "nelle sedi competenti, secondo le procedure e i tempi previsti dall’ordinamento".

La vigilanza, si legge, "opera nel rispetto delle norme e in collaborazione con l’Autorità giudiziaria, con priorità alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema". Indicatori di capitalizzazione, redditività e liquidità delle banche risultano in rafforzamento - sottolinea Bcsm -  come rilevato anche dal Fondo Monetario Internazionale e dalle agenzie di rating.




