COVID-19 Banca Centrale: estesa fino a marzo 2022 la linea di liquidità precauzionale di BCE L'importo massimo resta di 100 milioni di euro a tasso zero. Prosegue la collaborazione di Francoforte con BCSM. Soddisfatta la Presidente Catia Tomasetti

Una ulteriore estensione di 9 mesi: dal 30 giugno 2021 – la deadline precedente – al marzo del prossimo anno. Invariato l'importo massimo della linea di credito: 100 milioni a tasso zero; a supporto delle istituzioni finanziarie sammarinesi – tramite BCSM - in presenza di possibili disfunzioni del mercato dovute all'emergenza Covid. La decisione del Consiglio Direttivo della BCE è stata comunicata oggi, ma risale a dicembre; e riguarda – oltre San Marino - solo alcuni dei Paesi esterni all'”area euro”: soprattutto dei Balcani.

Un attestato di fiducia non scontato, dunque. La collaborazione tra Francoforte ed il Titano prosegue. “Il nostro sistema in questo momento è stabile – commenta la Presidente di BCSM Catia Tomasetti -; quindi non pensiamo di utilizzare questa linea di credito a breve. E' comunque di grande conforto - per noi, per le banche, gli investitori e i correntisti -, sapere che se mai avessimo un problema di liquidità vi sarebbe già la disponibilità di 100 milioni di euro a tasso zero”. Ma c'è anche un altro aspetto, molto significativo.. “Questa linea di credito, se mai dovessimo utilizzarla, verrebbe erogata da Banca d'Italia – spiega infatti Tomasetti -. Quindi credo sia una nuova conferma che i rapporti fra le banche centrali sono ripresi e sono fluidi”.

Nel servizio l'intervista Skype a Catia Tomasetti – Presidente BCSM



