Banca Centrale, proroga per l'incarico a Giuseppe Ucci

Banca Centrale proroga fino al 30 giugno la collaborazione il vice direttore facente funzione di Direttore generale Giuseppe Ucci. Nel completamente delle procedure del bando per la selezione del nuovo DG, il Consiglio Direttivo di via del Voltone ha dunque chiesto a Ucci di continuare con il proprio impegno in questa delicata fase di transizione – così segnala l'istituto. “Con il consueto senso di responsabilità - si legge nella nota – il Vice Direttore f.f. si è reso disponibile”.