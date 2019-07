Banca Cis: per Sirotti Gaudenzi il Governo ha operato al meglio

SERVIZIO_LEGGE_BANCHE_COLL__AVVOCATO

Sulla soluzione adottata per Banca Cis, le valutazioni dell'avvocato cesenate Enrico Sirotti Gaudenzi, tra i massimi esperti e conoscitori della direttiva europea 59 del 2014, in tema di risanamenti e risoluzioni bancarie. Autore di diverse pubblicazioni in materia è stato anche ospite della trasmissione Indaco. Sirotti Gaudenzi ritiene che il Governo abbia operato al meglio. Esprime tuttavia timori per i fondi pensione e paventa il rischio di contagio ad altri istituti di credito sammarinesi.