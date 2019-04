Banca Cis: si ipotizza una proroga per il blocco dei pagamenti

Sempre sul fronte bancario c'è da registrare l'audizione, in Commissione finanze, di Sido Bonfatti, Commissario straordinario di Banca Cis. Stando a quanto trapela – l'incontro è avvenuto in seduta segreta – Bonfatti avrebbe suggerito una modifica legislativa per prorogare il blocco dei pagamenti. Oggi la normativa non consente un periodo superiore ai 3 mesi mentre in altri sistemi giuridici è previsto un lasso di tempo maggiore.

Con il prolungamento del blocco si vuole evitare la liquidazione coatta amministrativa e avere il tempo di verificare due possibilità: quella di un possibile investitore oppure una soluzione sistemica che possa salvaguardare risparmiatori e dipendenti.