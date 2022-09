Banca di San Marino: Aldo Calvani è il nuovo Direttore Generale

Aldo Calvani è il nuovo Direttore Generale di Banca di San Marino. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Siena e con alle spalle una solida formazione maturata attraverso Corsi e Master in Finanza, nonché stages presso primarie Banche Europee, Calvani vanta un’esperienza professionale di alto profilo in ambito bancario e finanziario. “Siamo davvero onorati – ha affermato la Presidente BSM Francesca Mularoni – di poter contare su una figura professionale di assoluto rilievo qual è il Dott. Calvani. La sua significativa esperienza in campo bancario e finanziario, maturata sia nell'ambito di banche di territorio che in uno dei più importanti gruppi europei come Intesa Sanpaolo, sarà un elemento chiave nel potenziamento del percorso di consolidamento e sviluppo avviato da Banca di San Marino.” Lunedì 12 settembre, il Direttore Generale si è insediato e ha incontrato il personale di Banca di San Marino insieme ai vertici dell’Istituto e dell’Ente Cassa di Faetano.