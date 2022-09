BSM Banca di San Marino: Aldo Calvani è il nuovo Direttore Generale

Aldo Calvani è il nuovo Direttore Generale di Banca di San Marino, grazie alla nomina da parte del Consiglio di amministrazione. Dopo la Laurea in Scienze Politiche all’Università di Siena, corsi e master in Finanza e vari stage in banche europee, ricopre ruoli di responsabilità in varie realtà italiane. Dal 2011 Calvani comincia l'esperienza di Direzione generale di banche, prima alla Banca Lecchese, poi alla Federico Del Vecchio a Firenze. Da ultimo, nel 2021, ricopre il ruolo di Direttore Area Retail di Banca Intesa Sanpaolo. Ieri l'insediamento come nuovo direttore di Banca di San Marino e l'incontro con il personale e i vertici dell'Istituto e dell'Ente Cassa di Faetano. Tra i suoi obiettivi migliorare l'efficienza di Bsm: "Abbiamo diverse cose da fare - commenta Calvani -. Sicuramente gli accordi di associazione saranno il leitmotiv dell'anno prossimo. Le sfide sono soprattutto quelle di arrivarci con le cose a posto, in modo che San Marino possa tornare a essere un centro nevralgico della vita finanziaria anche europea". “Siamo davvero onorati – afferma la Presidente BSM Francesca Mularoni – di poter contare su una figura professionale di assoluto rilievo qual è il Dott. Calvani. La sua significativa esperienza in campo bancario e finanziario, maturata sia nell'ambito di banche di territorio che in uno dei più importanti gruppi europei come Intesa Sanpaolo, sarà un elemento chiave nel potenziamento del percorso di consolidamento e sviluppo avviato da Banca di San Marino.”





Nel video l'intervista ad Aldo Calvani, direttore generale di Banca di San Marino

