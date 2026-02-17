IL CASO Banca di San Marino contro i bulgari: "Non ulteriormente tollerabile la delegittimazione dell’operato dell’Istituto" L'istituto bancario di Faetano rigetta le ricostruzioni degli investitori: "L’operatività della Banca è molto distante dalle insinuazioni personalistiche offerte". E sottolinea che la San Marino Group risulta avere licenza cessata

Banca di San Marino risponde alle accuse della società “San Marino Group S.r.l.” dopo la mancata acquisizione di quote dell’istituto. In un comunicato l’ente bancario sottolinea di aver operato “entro i limiti imposti dalla legge e dai regolamenti bancari”, con comunicazioni formali e senza “richieste esplicite” di sorta, respingendo con forza le “insinuazioni personalistiche” avanzate dalla controparte. Bsm sottolinea anche la società sammarinese San Marino Group, creata dal gruppo Starcom, risulta con licenza cessata. La banca con sede a Faetano afferma che l’operatività dell’istituto è “molto distante” dalle contestazioni e annuncia che tutelerà la propria reputazione nelle sedi competenti, definendo “non più tollerabile” la delegittimazione del proprio operato

