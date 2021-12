Banca di San Marino ed Ente Cassa celebrano il centenario: dai valori agli obiettivi economici per il futuro

Testimonianze, foto e ricordi rivivono grazie al libro Un secolo, una banca: volume curato da Gilda Nicolai e pubblicato nel centenario della fondazione della Cassa Rurale di Faetano. Era il 20 dicembre 1920 quando un gruppo di abitanti, insieme al parroco, diede vita a una società cooperativa con l'obiettivo di migliorare le condizioni della comunità. Centrale, sin dall'inizio, l'attività di beneficenza oltre a quella del risparmio. Dopo l'esperienza locale, lo sviluppo che ha portato all'odierna Banca di San Marino. I rappresentanti dell'istituto e dell'Ente Cassa sono stati ricevuti in udienza dalla Reggenza che ha parlato di “una storia importante di cui essere orgogliosi”, facendo anche riferimento alle attuali sfide per il sistema finanziario e per l'intero Paese. Lunedì 20 dicembre alle 21 al Kursaal è in programma l'evento per celebrare il centenario.

Nel video le interviste a Giuseppe Guidi (Presidente Ente Cassa di Faetano), a Elisa Zafferani (Consigliere CdA Banca di San Marino) e a Gilda Nicolai (Autrice Libro)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: