Banca di San Marino: nuove manifestazioni di interesse, anche locali

Stanno arrivando “diverse manifestazioni di interesse” per investire in Banca di San Marino. Una notizia incoraggiante da fonti interne all'Ente Cassa di Faetano: tra le novità la presenza di potenziali investitori sammarinesi, oltre che da fuori confine. L'Ente guarda al futuro, dopo un periodo complicato legato alla mancata cessione della maggioranza di Bsm all'investitore bulgaro e l'inchiesta giudiziaria connessa alla vicenda.

Tramite una nota, il CdA della fondazione fa sapere di essersi affidato a un team di esperti per individuare nuovi partner interessati alla banca. All'unanimità è stato scelto il gruppo Prometeia, società bolognese di consulenza e ricerca economica per istituti di credito e assicurazioni attiva da 50 anni. Saranno i loro tecnici a valutare le proposte di ingresso nel pacchetto azionario. Si tratta di esperti, sottolinea l'Ente, “di comprovata e specchiata competenza” che lavoreranno “in piena indipendenza”.

Oltre ai progetti già presentati, non si esclude la possibilità di ricorrere a “importanti gruppi finanziari” sui mercati. Una società, Prometeia, che come specificato dall'Ente “conta oltre mille professionisti nel mondo” e “ha ricevuto premi e riconoscimenti a livello internazionale”. La fondazione rassicura: la scelta di una “società di prestigio”, scrive, risponde alla necessità di “massima trasparenza”, per “un nuovo corso”, garantendo a Bsm il rafforzamento che le “consentirà di continuare a crescere, al servizio dei risparmiatori e del sistema economico sammarinese”.







