Banca di San Marino: soddisfazione, da parte dell'A.D.A. BSM, per la nomina a Presidente di Raffaele Bruni

L'Associazione dei Dipendenti Azionisti di Banca di San Marino pone l'accento sulla “massiccia partecipazione diretta” dei propri associati all'Assemblea di ieri; nel corso della quale è stato approvato il Bilancio 2022 di BSM e nominata una nuova governance. Soddisfazione per i risultati di bilancio, sia in termini di marginalità che di redditività. In una nota si rimarca come tutto ciò sia dovuto “in larga parte” alla dedizione e professionalità dei dipendenti, oltre che alla governance. Si ricorda allora come già facesse parte di quest'ultima Raffaele Bruni, a suo tempo individuato dalla stessa ADA, in forza dell'accordo con BSM ed Ente Cassa di Faetano. Ricordata la sua caratura professionale. Un nome riproposto anche in questa tornata. Da qui il compiacimento per la sua nomina, ieri, a Presidente di Banca di San Marino. Ci fa “vanto – recita la nota – che l'Ente Cassa di Faetano abbia pienamente sposato la nostra scelta”. E poi l'auspicio per una “maggiore valorizzazione delle risorse interne”. Quanto alle modifiche statutarie, l'ADA esprime infine dissenso riguardo alla cancellazione del divieto per le “Società anonime” di detenere azioni dell'istituto di credito.