Banca Mondiale: il Segretario di Stato Fabbri al forum su occupazione e resilienza nei piccoli Stati

"investire nell’istruzione, nella digitalizzazione e nella finanza verde".

di Luca Salvatori
18 ott 2025

Al Forum della Banca Mondiale in corso a Washington nell'ambito degli Annual Meeting Fmi, il Segretario di Stato Rossano Fabbri è intervenuto a nome della Repubblica di San Marino nel panel dedicato al tema “Building Jobs and Resilience in Small States” e cioè “Creare occupazione e resilienza nei piccoli Stati”. Fabbri ha sottolineato come i microstati, pur nelle loro dimensioni ridotte, rappresentino esempi di resilienza, adattabilità e innovazione, veri “laboratori di soluzioni sostenibili” che meritano ascolto e sostegno da parte della comunità internazionale. Secondo il Segretario di Stato, creare lavoro e resilienza significa costruire un futuro dignitoso per le comunità, investendo nel capitale umano, nel sostegno alle imprese locali e nel rafforzamento delle istituzioni, così da rispondere meglio agli shock economici e climatici. Ha poi citato le iniziative internazionali IDA Grow e Small Countries Capacity Initiative come modelli virtuosi di cooperazione multilaterale capaci di trasformare la vulnerabilità in opportunità. Fabbri ha ribadito l’impegno di San Marino nella collaborazione regionale e nello scambio di buone pratiche tra piccoli Stati, evidenziando la necessità di continuare a investire nell’istruzione, nella digitalizzazione e nella finanza verde. “La forza dei piccoli Stati – ha concluso – non sta nelle dimensioni, ma nella loro visione e nella capacità di agire insieme”.




