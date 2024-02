RINNOVO CONTRATTO Bancari annunciano sciopero a oltranza Replicano duramente alle proposte di Abs e stigmatizzano il tentativo di farli passare per una categoria privilegiata

Durissima replica ad Abs da parte di rappresentanti sindacali delle banche che rispondono punto per punto all'associazione bancaria che chiedeva un accordo equilibrato nell'interesse delle parti. Dopo due giorni di sciopero che ha bloccato larghissima parte del sistema bancario sammarinese - scrivono - non è arrivata nessuna richiesta di incontro né alcuna proposta seria e decente è stata formalizzata.

I dipendenti stigmatizzano il tentativo di ABS di far passare nell’opinione pubblica il messaggio che si tratta di una categoria privilegiata e strapagata: l'attenzione ai costi puntualmente richiamata da ABS - ricordano - non viene messa in pratica con i contratti firmati con gli "innumerevoli consulenti di vario genere e provenienza, le stellari parcelle di noti studi professionali e la triste sequela di direttori generali".

Sul fronte economico, in merito alle richieste sindacali legate al rinnovo del Contratto, solo in parte queste coprono la perdita del potere di acquisto e considera una rivalutazione che possa tutelare le retribuzioni per gli anni dal 2023 al 2027. Nella vicina Italia, il recente rinnovo del contratto ha visto una riduzione dell’orario di lavoro di mezz’ora settimanale, ma anche il riconoscimento di un aumento per il periodo 2023-2026 del 15% con corresponsione degli arretrati.

Fronte comune, da parte di sindacati e dipendenti, per proseguire con uno sciopero ad oltranza.

