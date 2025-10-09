SCENARI Banche: a San Marino convegno internazionale su prospettive economiche e finanziarie Sullo sfondo, per il Titano, il percorso di associazione con l'Unione europea

Esperti e studiosi di livello internazionale al Kursaal per un convegno sulle prospettive future dell'economia e della finanza. Evento, alla seconda edizione, organizzato dalla Società di gestione 739, del gruppo Bsi, in collaborazione con Morgan Stanley. Tendenze del mercato, effetti globali delle nuove politiche commerciali, strategie delle banche centrali per il debito pubblico sono alcuni dei temi. Sullo sfondo, per il Titano, il percorso di associazione con l'Ue.



"Questo tipo di eventi - spiega Luca Filanti, direttore generale della Società 739 - hanno uno scopo ben preciso: far crescere la cultura finanziaria a San Marino, con ragionamenti e pensieri fatti da economisti di fama internazionale e con una visione internazionale delle cose. Quindi si parla di macroeconomia, di rischi sui mercati, di rischi nel settore economico. E di opportunità".

Che contributo può dare un evento del genere, considerando il percorso di integrazione europea della Repubblica? "L'obiettivo - risponde Filanti - è di portare banche di investimento come Morgan Stanley qui, per far conoscere il sistema San Marino e capire le opportunità, per loro e per noi. Avere un rapporto con le banche di investimento a livello internazionale e lavorare con loro ci aiuta a comprendere quale approccio avere una volta che gli accordi saranno firmati. Il futuro è segnato, l'apertura è alle porte".

