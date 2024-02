BANCHE Banche, dipendenti in sciopero manifestano davanti alla sede della Bsi: "Crumiri" Nel pomeriggio il corteo si sposterà davanti alla Segreteria finanze

Banche, dipendenti in sciopero manifestano davanti alla sede della Bsi: "Crumiri".

Ottavo giorno di sciopero dei bancari. In mattinata la protesta si è spostata davanti alla sede di Rovereta della Bsi, unica banca non aderente sin dall'inizio all'astensione dal lavoro. Alzati anche cartelli con la scritta "crumiri" per la mancata presenza dei colleghi alla protesta.

Sindacati ed Rsa di Bac, Bsm, Carisp lamentano tuttora "il silenzio imbarazzante" della controparte. Come unica prospettiva di dialogo, l'incontro già fissato per il 22 febbraio.

I disagi ai cittadini preoccupano i dipendenti in sciopero che però si sarebbero aspettati maggiore sensibilità da parte delle direzioni delle banche nell'ammorbidire l'atteggiamento ritenuto intransigente di Abs.

Oggi alle 15 sit-in davanti alla Segreteria Finanze. "Se il Segretario Gatti vorrà accoglierci - dicono i sindacati - non ci tiriamo indietro. Restiamo disponibili tutti i giorni e a tutte le ore per fare incontri".

Intanto segnalate aperte le filiali Bac di Dogana e Tavolucci con operatività limitata. Carisp invece ha aperto quasi tutte le filiali ad accezione di Città 2 e gli sportelli di Chiesanuova e Cailungo.

