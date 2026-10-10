Banche: raccolta 7 miliardi e 275 milioni

Sistema finanziario in crescita a San Marino: come riporta il settimanale economico Fixing, il bollettino di Banca Centrale relativo al secondo trimestre 2026 evidenzia una raccolta totale di 7 miliardi e 275 milioni di euro, in aumento di 242 milioni rispetto a marzo, pari al 3,4%. Ma il dato più significativo è la crescita nell'arco di due anni: da giugno 2024 la raccolta è aumentata di oltre un miliardo di euro. A trainare l'incremento soprattutto la raccolta indiretta, salita a 3 miliardi e 554 milioni. In calo di 11 milioni, a quota 1,1 miliardi, le esposizioni creditizie lorde verso la clientela. Diminuiscono anche i crediti deteriorati lordi, scesi a 162 milioni, 17 in meno rispetto al trimestre precedente. Il patrimonio netto del sistema bancario si attesta a 361 milioni, in aumento di 2 milioni.







