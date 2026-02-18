Banconisti, edili ma anche periti e economisti: le imprese indicano le figure che mancano al sistema produttivo

Mettere in dialogo scuola e imprese, per formare oggi le professionalità richieste domani. È questo l’obiettivo del nuovo Piano annuale d'intervento sulla formazione promosso dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, che punta a rendere sempre più mirato il percorso formativo dei sammarinesi sulle reali esigenze del tessuto produttivo.

Sono stati somministrati questionari direttamente alle imprese per rilevare in modo puntuale i fabbisogni professionali: un passaggio che punta a programmare la formazione partendo dai dati concreti. Accanto a questo sono stati effettuati i colloqui con le associazioni di categoria.

Dai primi dati emerge la richiesta di figure quali periti tecnici di diverso tipo, operatori del settore edile, banconisti e addetti del comparto turistico e commerciale, ma anche laureati in Economia e Commercio. Professionalità oggi difficili da reperire sul mercato del lavoro interno, anche alla luce dei livelli record di occupazione.

L’obiettivo dichiarato dalla Segreteria di Stato è costruire percorsi sempre più aderenti alle necessità delle aziende. Un esempio è il corso per scalpellini, in partenza nelle prossime settimane, che conta già otto iscritti.

Una formazione mirata che potrà tradursi in uno sbocco lavorativo concreto nell'Azienda dei lavori pubblici o nelle imprese private del settore. Allo studio anche momenti di confronto con gli studenti delle terze medie e con quelli di quarta e quinta liceo, per illustrare in anticipo le richieste del mercato del lavoro e orientare scelte di studio più consapevoli, in linea con le esigenze del sistema Paese.







