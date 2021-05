Banka Kovanica: la controllata Carisp chiude in utile l'esercizio 2020 nonostante il Covid

Banka Kovanica: la controllata Carisp chiude in utile l'esercizio 2020 nonostante il Covid.

Banka Kovanica d.d. - controllata dalla Cassa di Risparmio di San Marino - continua a registrare risultati positivi e crescenti anche in tempo di Covid. Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la banca commerciale di diritto croato specializzata nel credito al consumo, consegue un risultato di gestione di 4 milioni e mezzo di euro, per un indice costi/ricavi in ulteriore miglioramento a 51,4%. Anche l’aggiornamento del Piano industriale 2020 – 2023 prevede una sostenuta ma selettiva crescita degli impieghi. Primo artefice del risanamento e rilancio di impresa intrapreso dall'istituto, il sammarinese Nicola Ceccaroli, attuale Presidente del Consiglio di Gestione. Entrano ora a far parte del Comitato di Sorveglianza, il Presidente e l’Amministratore Delegato di Cassa, Carloalberto Giusti e Gianfranco Vento. “Nomine che – commenta Giusti – riaffermano la rilevanza strategica dell’unica banca di diritto UE di proprietà sammarinese in coerenza alle linee di Gruppo”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: