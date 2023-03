POLITICA MONETARIA Bce alza ancora i tassi, l'economista Bifarini: "Ora il rischio recessione è davvero forte" "Decisione inedita e non efficace, meglio sarebbe puntare sulla crescita"

La Banca centrale europea non ci ripensa, ed alza di mezzo punto i tassi come programmato dal mese scorso. La presidente Lagarde ha tenuto ad assicurare che per ora non c'è crisi di liquidità e che le banche dell'Unione Europea sono solide, ma la porta è aperta a cambi in corsa ed interventi d'emergenza, in caso di crisi bancaria seria. Quella della Bce è però una decisione inedita, secondo l'economista Bifarini. Ma il rialzo dei tassi è davvero l'unica strada percorribile? O alternative sarebbero possibili?



Nel video l'intervista a Ilaria Bifarini, economista e saggista

