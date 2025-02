SAN MARINO Bce rinnova linea di liquidità a Banca Centrale per 100 milioni La decisione contribuisce a rafforzare le difese a tutela delle economie che hanno adottato l’euro

Bce rinnova linea di liquidità a Banca Centrale per 100 milioni.

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica che il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di estendere fino al 31 gennaio 2027 la durata della linea di liquidità per un importo massimo di 100 milioni di euro a favore di BCSM sottolineando che si tratta del quinto rinnovo e per la prima volta riguarda un periodo di 24 mesi.

Una linea di liquidità precauzionale, assunta dalla BCE, per consentire a BCSM di far fronte a eventuali contingenze eccezionali – determinate dall’attuale contesto internazionale – che potrebbero generare impatti anche sul sistema finanziario sammarinese. La decisione contribuisce a rafforzare le difese a tutela delle economie che hanno adottato l’euro, mitigando possibili ricadute negative sui mercati finanziari indotte dalle tensioni geopolitiche in atto.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: