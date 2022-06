BCSM: Andrea Vivoli nominato Direttore Generale

In una nota Banca Centrale di San Marino riferisce che Andrea Vivoli ha superato il bando emesso a dicembre 2021 ed è stato nominato nuovo Direttore Generale dell'istituto. Vivoli ha assunto l'incarico di Vice Direttore dal 1° giugno, mentre dal 1° luglio assumerà l'incarico di Vice Direttore facente funzioni di Direttore Generale. Dopo il periodo di prova di sei mesi previsto dal bando assumerà ufficialmente l'incarico di Direttore Generale.



Laureato con lode in Economia e Commercio, con una tesi in Tecnica Bancaria, Vivoli è entrato in Banca Centrale dal dicembre 2008, dopo aver prestato servizio per oltre 10 anni nel Servizio Vigilanza di Banca d'Italia. In BCSM ha assunto molteplici ruoli di responsabilità per le unità organizzative del Dipartimento Vigilanza e Ispettore del Coordinamento di Vigilanza, coordinando - per conto dell'istituto - progetti di natura sistemica (tra gli altri, Convenzione Monetaria con l’Unione Europea, adesione alla SEPA, istituzione della Centrale dei Rischi).