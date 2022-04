IV TRIMESTRE 2021 Bcsm: aumenta la raccolta totale ma continuano a pesare le sofferenze sui crediti

Il sistema bancario regge ma le difficoltà rimangono: luci e ombre dal Bollettino diffuso da Banca Centrale sul quarto trimestre 2021. Al 31 dicembre, 12 le società iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati; 34 gli intermediari assicurativi e riassicurativi presenti nell'apposito elenco.

La raccolta del risparmio aumenta di 51 milioni rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 3 miliardi 614 milioni di euro (+1,4%). Salgono di 106 milioni i debiti verso la clientela (+4,3%) mentre calano di 55 milioni (-5,8%) i debiti rappresentati da strumenti finanziari (pari 1 miliardo 36 milioni). Dinamiche su cui “hanno inciso, tra l’altro, - spiegano da Via del Voltone - il trasferimento di depositi di un soggetto istituzionale dalla Banca Centrale al sistema bancario, gli apporti di liquidità di clientela privata, nonché, legato all’incremento dei debiti verso la clientela, il rimborso di certificati di deposito e di obbligazioni emessi da alcune banche e giunte a scadenza.

[Banner_Google_ADS]



Si registra poi 1 milione in meno di raccolta interbancaria”. La raccolta indiretta evidenzia invece un incremento di 45 milioni, attestandosi a 1 miliardo 901 milioni (+2,4%). Dunque, a conti fatti, la raccolta totale registra una variazione positiva di 95 milioni (+1,8%), attestandosi a 5 miliardi 515 milioni. I dati sugli impieghi fanno emergere inoltre una riduzione di 48 milioni dei crediti lordi (2 miliardi 175 milioni), i netti sono pari a 1 miliardo 310 milioni, - 3,2%. Segno meno anche per gli NPL, in calo di 23 milioni pari a 462 milioni. Spiccano in ogni caso le sofferenze nette per 176 milioni.

Un richiamo anche alla attività di vigilanza che nel quarto trimestre – riporta il Bollettino - è stata connotata dal supporto alla Commissione Consiliare di Inchiesta sulle crisi bancarie e ha determinato l’autorizzazione di una prima impresa finanziaria non residente ad operare nel settore dei servizi di pagamento sammarinesi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: